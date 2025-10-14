Практика судів
Міненерго готує Дорожню карту з впровадження технологій малих модульних реакторів в Україні

13:05, 14 жовтня 2025
У поєднанні з Дорожньою картою закон про ММР має стати практичним інструментом для реалізації енергетичної стратегії України до 2050 року.
Міненерго готує Дорожню карту з впровадження технологій малих модульних реакторів в Україні

13:05, 14 жовтня 2025
Міністерство енергетики повідомили про роботу над першою Дорожньою картою з впровадження технологій малих модульних реакторів (ММР). Ініціатива має не лише технологічне, а й стратегічне значення, адже під час війни атомна енергетика відіграє надзвичайно важливу роль, так як вона залишається основою стабільності енергосистеми. Одночасно у світі відбувається справжній ренесанс атомної енергетики як джерела чистої, безпечної та стійкої енергії, що відіграє ключову роль у переході до безвуглецевої енергетики для України.

Під час наради Робочої групи у Міненерго обговорили структуру та ключові напрями майбутнього документа. До роботи залучено представників уряду, енергетичних компаній, науковців НАН України та профільних установ.

Як пояснив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, створення Дорожньої карти є частиною пріоритетних урядових дій на 2025 рік, спрямованих на запуск перших проєктів ММР в Україні.

ММР – це відносно невеликі за потужністю ядерні реактори (до 400 МВт). Вони в кілька разів менші за традиційні ядерні реактори, складаються з окремих модулів, що значно спрощує їхнє спорудження або розгортання.

Міненерго вже співпрацює з Державним департаментом США у межах програми FIRST. Реалізуються проєкти «Фенікс» і «Гефест», що передбачають оцінку можливостей розміщення ММР на виведених з експлуатації майданчиках ТЕС, у промислових зонах, а також  визначення потенціалу їхнього використання для модернізації металургії та великих енергоємних виробництв.

Важливо, що розроблення Дорожньої карти узгоджується з новим законопроєктом про впровадження ММР, який уже зареєстровано у Верховній Раді. Документ має створити правову базу для залучення приватних інвестицій і спрощення дозвільних процедур.

У поєднанні з Дорожньою картою цей закон має стати практичним інструментом для реалізації енергетичної стратегії України до 2050 року.

За словами Некрасова, створення Дорожньої карти дозволить визначити поетапність розвитку ММР, узгодити дії державних структур, науки та промисловості, а також забезпечити прозору комунікацію з громадськістю щодо розміщення нових об’єктів.

