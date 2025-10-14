Практика судов
  1. В Украине

Минэнерго готовит Дорожную карту по внедрению технологий малых модульных реакторов в Украине

13:05, 14 октября 2025
В сочетании с Дорожной картой закон о ММР должен стать практическим инструментом для реализации энергетической стратегии Украины до 2050 года.
Минэнерго готовит Дорожную карту по внедрению технологий малых модульных реакторов в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство энергетики сообщило о работе над первой Дорожной картой по внедрению технологий малых модульных реакторов (ММР). Инициатива имеет не только технологическое, но и стратегическое значение, поскольку во время войны атомная энергетика играет чрезвычайно важную роль, оставаясь основой стабильности энергосистемы. Одновременно в мире происходит настоящий ренессанс атомной энергетики как источника чистой, безопасной и устойчивой энергии, которая играет ключевую роль в переходе к безуглеродной энергетике для Украины.

Во время совещания Рабочей группы в Минэнерго обсудили структуру и ключевые направления будущего документа. К работе привлечены представители правительства, энергетических компаний, ученые НАН Украины и профильные учреждения.

Как пояснил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, создание Дорожной карты является частью приоритетных правительственных действий на 2025 год, направленных на запуск первых проектов ММР в Украине.

ММР — это относительно небольшие по мощности ядерные реакторы (до 400 МВт). Они в несколько раз меньше традиционных атомных реакторов, состоят из отдельных модулей, что значительно упрощает их строительство или развертывание.

Минэнерго уже сотрудничает с Государственным департаментом США в рамках программы FIRST. Реализуются проекты «Феникс» и «Гефест», которые предусматривают оценку возможностей размещения ММР на выведенных из эксплуатации площадках ТЭС, в промышленных зонах, а также определение потенциала их использования для модернизации металлургии и крупных энергоемких производств.

Важно, что разработка Дорожной карты согласуется с новым законопроектом о внедрении ММР, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Документ должен создать правовую базу для привлечения частных инвестиций и упрощения разрешительных процедур.

В сочетании с Дорожной картой этот закон должен стать практическим инструментом для реализации энергетической стратегии Украины до 2050 года.

По словам Некрасова, создание Дорожной карты позволит определить поэтапность развития ММР, согласовать действия государственных структур, науки и промышленности, а также обеспечить прозрачную коммуникацию с общественностью относительно размещения новых объектов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

энергетика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минцифры сообщило о разоблачении СБУ и ОГП группы преступников, логинившихся в Дие через систему авторизации BankID

Разоблачены преступники, которые входили в мобильные приложения украинских банков и логинились в Дие через BankID – Минцифры.

Внедрение случайного распределения дел между прокурорами и принятие KPI для органов прокуратуры – что предусматривает Стратегия развития прокуратуры на 2025–2028 годы

В утвержденной Стратегии развития прокуратуры на 2025-2028 годы, в частности, говорится об усовершенствовании законодательной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.

В Киеве 70 тысяч мужчин находятся в розыске ТЦК, в Винницкой области – 120 тысяч – Галина Янченко

В общей сложности в Украине 1,5 млн мужчин не обновили военно-учетные данные и находятся в розыске – народный депутат Галина Янченко объяснила, зачем Верховная Рада приняла закон о бронировании «уклонистов».

К заявлению об усыновлении ребенка не нужно будет прилагать медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя – Кабмин инициировал изменения в ГПК

Сведения о состоянии здоровья будут брать из электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду