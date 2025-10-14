Минэнерго готовит Дорожную карту по внедрению технологий малых модульных реакторов в Украине

В сочетании с Дорожной картой закон о ММР должен стать практическим инструментом для реализации энергетической стратегии Украины до 2050 года.

Министерство энергетики сообщило о работе над первой Дорожной картой по внедрению технологий малых модульных реакторов (ММР). Инициатива имеет не только технологическое, но и стратегическое значение, поскольку во время войны атомная энергетика играет чрезвычайно важную роль, оставаясь основой стабильности энергосистемы. Одновременно в мире происходит настоящий ренессанс атомной энергетики как источника чистой, безопасной и устойчивой энергии, которая играет ключевую роль в переходе к безуглеродной энергетике для Украины.

Во время совещания Рабочей группы в Минэнерго обсудили структуру и ключевые направления будущего документа. К работе привлечены представители правительства, энергетических компаний, ученые НАН Украины и профильные учреждения.

Как пояснил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, создание Дорожной карты является частью приоритетных правительственных действий на 2025 год, направленных на запуск первых проектов ММР в Украине.

ММР — это относительно небольшие по мощности ядерные реакторы (до 400 МВт). Они в несколько раз меньше традиционных атомных реакторов, состоят из отдельных модулей, что значительно упрощает их строительство или развертывание.

Минэнерго уже сотрудничает с Государственным департаментом США в рамках программы FIRST. Реализуются проекты «Феникс» и «Гефест», которые предусматривают оценку возможностей размещения ММР на выведенных из эксплуатации площадках ТЭС, в промышленных зонах, а также определение потенциала их использования для модернизации металлургии и крупных энергоемких производств.

Важно, что разработка Дорожной карты согласуется с новым законопроектом о внедрении ММР, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Документ должен создать правовую базу для привлечения частных инвестиций и упрощения разрешительных процедур.

По словам Некрасова, создание Дорожной карты позволит определить поэтапность развития ММР, согласовать действия государственных структур, науки и промышленности, а также обеспечить прозрачную коммуникацию с общественностью относительно размещения новых объектов.

