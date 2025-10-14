ВАКС заочно взяв під варту екснардепа Юрія Іванющенка у справі про заволодіння 18 га землі під Києвом

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату від Партії регіонів.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 14 жовтня задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України від Партії регіонів. Його підозрюють в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме дев’яти земельних ділянок загальною площею 18 гектарів вартістю понад 160 млн грн.

Інтерфакс-Україна пише, що судячи з фабули справи, йдеться про Юрія Іванющенка.

Деталі справи

Слідство встановило, що навесні 2021 року між екснардепом та однією із забудовниць виник корпоративний конфлікт щодо контролю над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції, розташованим у передмісті Києва.

За даними правоохоронців, підприємиця вирішила вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб. Для цього землю передали в оренду афілійованому товариству, а згодом, на підставі фіктивних угод, продали трьом пов’язаним фірмам.

Після конфлікту сторони підписали мирову угоду, що передбачала спільне використання земельного масиву — зокрема, для забудови. Уже у вересні 2021 року довірена особа Іванющенка увійшла до складу бенефіціарів товариств — власників цих ділянок.

У САП вказують, що після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

