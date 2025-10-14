Практика судів
  1. В Україні

ВАКС заочно взяв під варту екснардепа Юрія Іванющенка у справі про заволодіння 18 га землі під Києвом

12:22, 14 жовтня 2025
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату від Партії регіонів.
ВАКС заочно взяв під варту екснардепа Юрія Іванющенка у справі про заволодіння 18 га землі під Києвом
Джерело фото: Уніан
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 14 жовтня задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України від Партії регіонів. Його підозрюють в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме дев’яти земельних ділянок загальною площею 18 гектарів вартістю понад 160 млн грн.

Інтерфакс-Україна пише, що судячи з фабули справи, йдеться про Юрія Іванющенка.

Деталі справи

Слідство встановило, що навесні 2021 року між екснардепом та однією із забудовниць виник корпоративний конфлікт щодо контролю над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції, розташованим у передмісті Києва.

За даними правоохоронців, підприємиця вирішила вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб. Для цього землю передали в оренду афілійованому товариству, а згодом, на підставі фіктивних угод, продали трьом пов’язаним фірмам.

Після конфлікту сторони підписали мирову угоду, що передбачала спільне використання земельного масиву — зокрема, для забудови. Уже у вересні 2021 року довірена особа Іванющенка увійшла до складу бенефіціарів товариств — власників цих ділянок.

У САП вказують, що після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

НАБУ Київ САП ВАКС

Впровадження випадкового розподілу справ між прокурорами та ухвалення KPI для органів прокуратури – що передбачає Стратегія розвитку прокуратури на 2025–2028 роки

У затвердженій Стратегії розвитку прокуратури на 2025-2028 роки, зокрема, йдеться про удосконалення законодавчої бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

У Києві 70 тисяч чоловіків перебувають в розшуку ТЦК, у Вінницькій області – 120 тисяч – Галина Янченко

Загалом в Україні 1,5 млн чоловіків не оновили військово-облікові дані і перебувають в розшуку – народний депутат Галина Янченко пояснила, навіщо Верховна Рада прийняла закон про бронювання «ухилянтів».

До заяви про усиновлення дитини не потрібно буде додавати медичний висновок про стан здоров’я заявника – Кабмін ініціював зміни до ЦПК

Відомостей про стан здоров’я будуть брати з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Верховний Суд пояснив, коли ненадання можливості конфіденційного спілкування між адвокатом та підзахисним не є порушенням КПК

Верховний Суд вказав, що вважає обґрунтованими доводи захисту про те, що прокурором після оголошення обвинуваченому про підозру не було надано можливості конфіденційного спілкування між захисником та підзахисним, однак це у даному випадку не є істотним порушенням КПК.

Мін’юст попросив Верховну Раду «розморозити» рівень зарплати судових експертів у проекті бюджету на 2026 рік

Зарплата судових експертів вже 7-ий рік «заморожується» законом про держбюджет – Мін’юст попросив або «розморозити» норму, щоб зарплата експертів НДУСЕ Мін'юсту становила близько 94 тисяч грн, або підняти її до середнього рівня інших експертних установ – 60 тисяч грн.

