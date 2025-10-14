Практика судов
  1. В Украине

ВАКС заочно взял под стражу экс-нардепа Юрия Иванющенко по делу о завладении 18 га земли под Киевом

12:22, 14 октября 2025
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату от Партии регионов.
ВАКС заочно взял под стражу экс-нардепа Юрия Иванющенко по делу о завладении 18 га земли под Киевом
Источник фото: Униан
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 14 октября удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины от Партии регионов. Его подозревают в организации легализации имущества, полученного преступным путем, а именно девяти земельных участков общей площадью 18 гектаров стоимостью более 160 млн грн.

Интерфакс-Украина сообщает, что, судя по фабуле дела, речь идет о Юрии Иванющенко.

Детали дела

Следствие установило, что весной 2021 года между экс-нардепом и одной из застройщиц возник корпоративный конфликт по поводу контроля над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции, расположенным в пригороде Киева.

По данным правоохранителей, предпринимательница решила вывести активы рынка на подконтрольных юридических и физических лиц. Для этого землю передали в аренду аффилированному обществу, а затем, на основании фиктивных сделок, продали трем связанным фирмам.

После конфликта стороны подписали мировое соглашение, предусматривающее совместное использование земельного массива — в частности, для застройки. Уже в сентябре 2021 года доверенное лицо Иванющенко вошло в состав бенефициаров обществ — владельцев этих участков.

В САП отмечают, что после задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении данной меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ Киев САП ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минцифры сообщило о разоблачении СБУ и ОГП группы преступников, логинившихся в Дие через систему авторизации BankID

Разоблачены преступники, которые входили в мобильные приложения украинских банков и логинились в Дие через BankID – Минцифры.

Внедрение случайного распределения дел между прокурорами и принятие KPI для органов прокуратуры – что предусматривает Стратегия развития прокуратуры на 2025–2028 годы

В утвержденной Стратегии развития прокуратуры на 2025-2028 годы, в частности, говорится об усовершенствовании законодательной базы для обеспечения прозрачного отбора руководящего состава органов прокуратуры.

В Киеве 70 тысяч мужчин находятся в розыске ТЦК, в Винницкой области – 120 тысяч – Галина Янченко

В общей сложности в Украине 1,5 млн мужчин не обновили военно-учетные данные и находятся в розыске – народный депутат Галина Янченко объяснила, зачем Верховная Рада приняла закон о бронировании «уклонистов».

К заявлению об усыновлении ребенка не нужно будет прилагать медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя – Кабмин инициировал изменения в ГПК

Сведения о состоянии здоровья будут брать из электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду