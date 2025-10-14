ВАКС заочно взял под стражу экс-нардепа Юрия Иванющенко по делу о завладении 18 га земли под Киевом

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату от Партии регионов.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 14 октября удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины от Партии регионов. Его подозревают в организации легализации имущества, полученного преступным путем, а именно девяти земельных участков общей площадью 18 гектаров стоимостью более 160 млн грн.

Интерфакс-Украина сообщает, что, судя по фабуле дела, речь идет о Юрии Иванющенко.

Детали дела

Следствие установило, что весной 2021 года между экс-нардепом и одной из застройщиц возник корпоративный конфликт по поводу контроля над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции, расположенным в пригороде Киева.

По данным правоохранителей, предпринимательница решила вывести активы рынка на подконтрольных юридических и физических лиц. Для этого землю передали в аренду аффилированному обществу, а затем, на основании фиктивных сделок, продали трем связанным фирмам.

После конфликта стороны подписали мировое соглашение, предусматривающее совместное использование земельного массива — в частности, для застройки. Уже в сентябре 2021 года доверенное лицо Иванющенко вошло в состав бенефициаров обществ — владельцев этих участков.

В САП отмечают, что после задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении данной меры пресечения.

