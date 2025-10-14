Практика судів
Руслан Кравченко обговорив із делегацією ЄС захист прав і інтересів інвесторів та впровадження перехідного правосуддя

14:30, 14 жовтня 2025
Руслан Кравченко наголосив, що питання захисту національних і іноземних інвестицій перебуває на його особистому контролі.
Руслан Кравченко обговорив із делегацією ЄС захист прав і інтересів інвесторів та впровадження перехідного правосуддя
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що 14 жовтня обговорив співпрацю та майбутні перспективи з командувачем цивільними операціями ЄС, генеральним директором Європейської служби зовнішніх дій Стефано Томатом і командою ЄСЗД, а також головою Консультативної місії ЄС (EUAM) в Україні Рольфом Холмбо та фахівцями місії.

Руслан Кравченко подякував Європейському Союзу за послідовну та відчутну підтримку України з початку повномасштабного вторгнення РФ – як на гуманітарному та військовому напрямках, так і на політико-дипломатичному рівні, а також запевнив колег у повній відданості України європейському шляху.

Під час зустрічі обговорили ключові пріоритети роботи.

«Перше.  Прокуратура зосереджена на фіксації вчинених рф воєнних злочинів, документуванні та розслідуванні їх. Наголосив, що подальше притягнення усіх воєнних злочинців до відповідальності – це наша спільна мета. Друге. Поінформував колег про поточну роботу щодо захисту дітей. Це один із ключових пріоритетів органів прокуратури як в розрізі повномасштабної збройної агресії рф, так і в цілому. Розповів партнерам про роботу в судах і представництво державного обвинувачення мною особисто та керівниками обласних прокуратур у справах щодо найтяжчих злочинів проти дітей та про досягнуті результати.

Третє. Окрема увага іноземних партнерів завжди прикута до захисту прав і інтересів інвесторів. Розповів про кроки Офісу Генпрокурора в цьому напрямку, в тому числі - про результати роботи онлайн-платформи «СтопТиск». Наголосив, що питання захисту національних і іноземних інвестицій перебуває на моєму особистому контролі. Чесний бізнес має працювати вільно і без страху, сплачувати податки, створювати робочі місця і наповнювати бюджет. Це одна із основних засад економічної стійкості країни, особливо в умовах війни.

Останнє, але не менш важливе - впровадження перехідного правосуддя в Україні. Це питання критично важливе для України і я радий, що партнери висловили готовність долучитися до роботи з напрацювання системного проекту, адаптованого до викликів сьогодення», - заявив Руслан Кравченко.

