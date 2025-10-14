Практика судов
  1. В Украине

Руслан Кравченко обсудил с делегацией ЕС защиту прав и интересов инвесторов и внедрение переходного правосудия

14:30, 14 октября 2025
Руслан Кравченко подчеркнул, что вопрос защиты национальных и иностранных инвестиций находится под его личным контролем.
Руслан Кравченко обсудил с делегацией ЕС защиту прав и интересов инвесторов и внедрение переходного правосудия
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что 14 октября обсудил сотрудничество и будущие перспективы с командующим гражданскими операциями ЕС, генеральным директором Европейской службы внешних действий Стефано Томатом и командой ЕСВД, а также с главой Консультативной миссии ЕС (EUAM) в Украине Рольфом Холмбо и специалистами миссии.

Руслан Кравченко поблагодарил Европейский Союз за последовательную и ощутимую поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ — как в гуманитарном и военном направлениях, так и на политико-дипломатическом уровне, а также заверил коллег в полной приверженности Украины европейскому пути.

Во время встречи обсудили ключевые приоритеты работы.

«Первое. Прокуратура сосредоточена на фиксации совершенных РФ военных преступлений, их документировании и расследовании. Подчеркнул, что дальнейшее привлечение всех военных преступников к ответственности — это наша общая цель.

Второе. Проинформировал коллег о текущей работе по защите детей. Это один из ключевых приоритетов органов прокуратуры как в разрезе полномасштабной вооруженной агрессии РФ, так и в целом. Рассказал партнерам о работе в судах и представлении государственного обвинения мною лично и руководителями областных прокуратур по делам о самых тяжких преступлениях против детей, а также о достигнутых результатах.

Третье. Особое внимание иностранных партнеров всегда приковано к защите прав и интересов инвесторов. Рассказал о шагах Офиса Генпрокурора в этом направлении, в том числе о результатах работы онлайн-платформы «СтопДавление». Подчеркнул, что вопрос защиты национальных и иностранных инвестиций находится под моим личным контролем. Честный бизнес должен работать свободно и без страха, платить налоги, создавать рабочие места и наполнять бюджет. Это один из основных принципов экономической устойчивости страны, особенно в условиях войны.

Последнее, но не менее важное — внедрение переходного правосудия в Украине. Этот вопрос критически важен для Украины, и я рад, что партнеры выразили готовность присоединиться к работе над разработкой системного проекта, адаптированного к вызовам современности», — заявил Руслан Кравченко.

