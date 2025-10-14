Практика судів
  1. В Україні

Прокуратура проводить перевірку у львівському Будинку дитини після смерті двох сиріт за один день

21:14, 14 жовтня 2025
У Львові прокуратура перевіряє обставини смерті двох дітей у закладі реабілітації та паліативної допомоги.
Прокуратура проводить перевірку у львівському Будинку дитини після смерті двох сиріт за один день
Джерело фото: Steklo_KRD/Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Львівська обласна прокуратура розпочала перевірку щодо причин смерті двох дітей-сиріт у спеціалізованому Будинку дитини, який входить до складу Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. У закладі перебувають діти, позбавлені батьківського піклування, з ураженнями центральної нервової системи та порушеннями психіки.

Як повідомили в прокуратурі, наприкінці вересня у Будинку дитини померла 4-річна дівчинка. Згідно з лікарським свідоцтвом, причиною смерті стали вроджені захворювання. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 137 Кримінального кодексу України — неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

У той самий день помер ще один вихованець закладу — 11-місячний хлопчик.

За даними слідства, у лютому 2025 року Галицька окружна прокуратура Львова направила до суду обвинувальний акт проти матері дитини, яку підозрюють у нанесенні тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень своєму синові (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 122 КК України).

За матеріалами справи, жінка побила немовля, коли тому був лише один місяць. Хлопчик отримав черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом кісток черепа. Після цього його помістили у спеціалізований заклад.

Сьогодні, 14 жовтня, суд задовольнив клопотання прокурора про призначення додаткової судово-медичної експертизи. Наразі вирішується питання про висунення матері додаткового обвинувачення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Львів діти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Посилання на воєнний стан не звільняє орган місцевого самоврядування від обов’язку захищати культурну спадщину: позиція Верховного Суду

Розроблення історико-архітектурного опорного плану є обов’язковим для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України.

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Венеційська комісія рекомендувала обмежити право подавати скарги на суддів та скасувати направлення до НШСУ як захід відповідальності

Венеційська комісія також рекомендувала установити вичерпний перелік відомостей, які може запитувати ВККС у межах перевірки доброчесності судді.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду