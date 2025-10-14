Прокуратура проводить перевірку у львівському Будинку дитини після смерті двох сиріт за один день

У Львові прокуратура перевіряє обставини смерті двох дітей у закладі реабілітації та паліативної допомоги.

Львівська обласна прокуратура розпочала перевірку щодо причин смерті двох дітей-сиріт у спеціалізованому Будинку дитини, який входить до складу Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. У закладі перебувають діти, позбавлені батьківського піклування, з ураженнями центральної нервової системи та порушеннями психіки.

Як повідомили в прокуратурі, наприкінці вересня у Будинку дитини померла 4-річна дівчинка. Згідно з лікарським свідоцтвом, причиною смерті стали вроджені захворювання. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 137 Кримінального кодексу України — неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

У той самий день помер ще один вихованець закладу — 11-місячний хлопчик.

За даними слідства, у лютому 2025 року Галицька окружна прокуратура Львова направила до суду обвинувальний акт проти матері дитини, яку підозрюють у нанесенні тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень своєму синові (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 122 КК України).

За матеріалами справи, жінка побила немовля, коли тому був лише один місяць. Хлопчик отримав черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом кісток черепа. Після цього його помістили у спеціалізований заклад.

Сьогодні, 14 жовтня, суд задовольнив клопотання прокурора про призначення додаткової судово-медичної експертизи. Наразі вирішується питання про висунення матері додаткового обвинувачення.

