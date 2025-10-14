Прокуратура проводит проверку в львовском Доме ребенка после смерти двух сирот за один день

Во Львове прокуратура проверяет обстоятельства смерти двух детей в учреждении реабилитации и паллиативной помощи.

Львовская областная прокуратура начала проверку причин смерти двух детей-сирот в специализированном Доме ребенка, который входит в состав Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям. В учреждении находятся дети, лишенные родительской опеки, с поражениями центральной нервной системы и психическими расстройствами.

Как сообщили в прокуратуре, в конце сентября в Доме ребенка умерла 4-летняя девочка. Согласно медицинскому свидетельству, причиной смерти стали врожденные заболевания. По данному факту открыто уголовное производство по статье 137 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

В тот же день умер еще один воспитанник учреждения — 11-месячный мальчик.

По данным следствия, в феврале 2025 года Галицкая окружная прокуратура Львова направила в суд обвинительный акт против матери ребенка, которую подозревают в нанесении тяжких и средней тяжести телесных повреждений своему сыну (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 122 УК Украины).

Согласно материалам дела, женщина избила младенца, когда тому был всего один месяц. Мальчик получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей черепа. После этого его поместили в специализированное учреждение.

Сегодня, 14 октября, суд удовлетворил ходатайство прокурора о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время решается вопрос о предъявлении матери дополнительного обвинения.

