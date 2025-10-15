Практика судів
Коли і чому можуть припинити пенсію — роз’яснення

07:00, 15 жовтня 2025
Пенсійний фонд пояснив, у яких випадках виплати можуть зупинити та як їх поновити після перевірки обставин.
Головне управління Пенсійного фонду у Вінницькій області розповіло, за яких обставин припиняється виплата пенсії.

Зокрема, виплату пенсії може бути припинено за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду (ст. 49 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).

Основні підстави для припинення пенсійних виплат:

  • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
  • у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;
  • за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;
  • у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;
  • у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;
  • у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль;
  • у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;
  • в інших випадках, передбачених законом (невизнання пенсіонера особою з інвалідністю, працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на таку пенсію, закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника).

Що робити, аби поновити виплати

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду впродовж 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Для цього пенсіонеру необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України з документами, що посвідчують особу, та поданням відповідної заяви.

Водночас для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, у якому його буде припинено чи скасовано, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою.

У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються без урахування таких даних.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

