Когда и почему могут приостановить пенсию — разъяснение

Пенсионный фонд объяснил, в каких случаях выплаты могут быть приостановлены и как их возобновить после проверки обстоятельств.

Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области рассказало, при каких обстоятельствах прекращается выплата пенсии.

В частности, выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда (ст. 49 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Основные основания для прекращения пенсионных выплат:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

в случае неполучения назначенной пенсии на протяжении 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на должность, которая дает право на такую пенсию, окончание срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца).

Что делать, чтобы возобновить выплаты

Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для восстановления её выплаты. Для этого пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины с документами, удостоверяющими личность, и соответствующим заявлением.

В то же время для граждан, проживающих за границей, на период действия военного положения в Украине и в течение трёх последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность направлять заявление о возобновлении пенсии и необходимые документы по почте.

В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых была установлена и/или осуществляется выплата пенсии, размер и основания для её выплаты пересматриваются без учёта таких данных.

