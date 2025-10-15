Практика судов
Когда и почему могут приостановить пенсию — разъяснение

07:00, 15 октября 2025
Пенсионный фонд объяснил, в каких случаях выплаты могут быть приостановлены и как их возобновить после проверки обстоятельств.
Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области рассказало, при каких обстоятельствах прекращается выплата пенсии.

В частности, выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда (ст. 49 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Основные основания для прекращения пенсионных выплат:

  • если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
  • в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;
  • по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;
  • в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;
  • в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;
  • в случае неполучения назначенной пенсии на протяжении 6 месяцев подряд;
  • в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;
  • в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на должность, которая дает право на такую пенсию, окончание срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца).

Что делать, чтобы возобновить выплаты

Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для восстановления её выплаты. Для этого пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины с документами, удостоверяющими личность, и соответствующим заявлением.

В то же время для граждан, проживающих за границей, на период действия военного положения в Украине и в течение трёх последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность направлять заявление о возобновлении пенсии и необходимые документы по почте.

В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых была установлена и/или осуществляется выплата пенсии, размер и основания для её выплаты пересматриваются без учёта таких данных.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Судья четыре года назад отметила 9 мая, а в 2025 году получила за это дисциплинарное дело

Активисты написали на судью жалобу, но судья считает, что закон о декоммунизации она не нарушала.

Общественные объединения будут оценивать культуру общения судей в процессе – опубликовано положение о регулярном оценивании судей

Представители ОО будут оценивать реакцию судьи на представителя ОО, который пришел в судебное заседание – ВККС опубликовала финальную редакцию положения о регулярном оценивании судей.

Президент имеет полномочия ввести военную администрацию населенного пункта в любой общине Украины – Виталий Безгин

Как отметил член Комитета ВР по вопросам государственной власти Виталий Безгин, Верховная Рада может принять решение о том, что начальник военной администрации осуществляет полномочия городского головы.

ТЦК очень важно публично показывать человечность — рассказывать истории, когда человеку дали время, и он все уладил – член комитета по нацбезопасности Федиенко

Также Александр Федиенко выразил мнение, что каждый мобилизованный должен иметь возможность пообщаться с психологом, который «сможет объяснить процесс и снизить уровень стресса».

Конкурс в Высший антикоррупционный суд – тестирование на IQ состоится 27 октября

Проходной балл за IQ-тестирование существенно снижен по сравнению с предыдущим конкурсом.

