Когда и почему могут приостановить пенсию — разъяснение

Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области рассказало, при каких обстоятельствах прекращается выплата пенсии.
В частности, выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда (ст. 49 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).
Основные основания для прекращения пенсионных выплат:
Что делать, чтобы возобновить выплаты
Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для восстановления её выплаты. Для этого пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины с документами, удостоверяющими личность, и соответствующим заявлением.
В то же время для граждан, проживающих за границей, на период действия военного положения в Украине и в течение трёх последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность направлять заявление о возобновлении пенсии и необходимые документы по почте.
В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых была установлена и/или осуществляется выплата пенсии, размер и основания для её выплаты пересматриваются без учёта таких данных.
