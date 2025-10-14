Мінфін залучив до бюджету 19,5 мільярда гривень в еквіваленті через облігаційний аукціон

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 19,5 мільярда гривень в еквіваленті за результатами чергового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Із цієї суми 13,2 мільярда гривень надійшло від продажу облігацій у національній валюті, ще 152 мільйони доларів США — від валютних паперів.
Структура розміщення облігацій внутрішньої державної позики:
Загалом у жовтні за результатами двох аукціонів держава вже залучила 42,8 млрд грн в еквіваленті. З початку 2025 року — 451,3 млрд грн, а від початку повномасштабного вторгнення — понад 1,8 трлн грн.
Міністерство фінансів підкреслює, що всі отримані кошти спрямовуються на потреби Збройних Сил України та підтримку стабільності економіки.
