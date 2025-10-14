Мінфін залучив до бюджету 19,5 мільярда гривень в еквіваленті через облігаційний аукціон

Завдяки розміщенню облігацій Мінфін поповнив бюджет на 19,5 мільярда гривень в еквіваленті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 19,5 мільярда гривень в еквіваленті за результатами чергового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Із цієї суми 13,2 мільярда гривень надійшло від продажу облігацій у національній валюті, ще 152 мільйони доларів США — від валютних паперів.

Структура розміщення облігацій внутрішньої державної позики:

облігації строком на 1,2 року — 2,6 млрд грн під 16,34% річних;

на 1,8 року — 2,4 млрд грн, ставка 17,10%;

трирічні — 3,1 млрд грн під 17,80%;

на 3,5 року — 5,2 млрд грн під 14,89%;

валютні облігації (1,5 року) — $152 млн зі ставкою 4,02%.

Загалом у жовтні за результатами двох аукціонів держава вже залучила 42,8 млрд грн в еквіваленті. З початку 2025 року — 451,3 млрд грн, а від початку повномасштабного вторгнення — понад 1,8 трлн грн.

Міністерство фінансів підкреслює, що всі отримані кошти спрямовуються на потреби Збройних Сил України та підтримку стабільності економіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.