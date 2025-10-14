Минфин привлек в бюджет 19,5 миллиарда гривен в эквиваленте через облигационный аукцион

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 19,5 миллиарда гривен в эквиваленте по результатам очередного аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Из этой суммы 13,2 миллиарда гривен поступило от продажи облигаций в национальной валюте, еще 152 миллиона долларов — от валютных бумаг.
Структура размещения облигаций внутреннего государственного займа:
облигации сроком на 1,2 года - 2,6 млрд грн под 16,34% годовых;
на 1,8 года - 2,4 млрд грн, ставка 17,10%;
трехлетние - 3,1 млрд грн под 17,80%;
на 3,5 года - 5,2 млрд грн под 14,89%;
валютные облигации (1,5 года) - $152 млн со ставкой 4,02%.
Всего в октябре по результатам двух аукционов государство уже привлекло 42,8 млрд. грн. в эквиваленте. С начала 2025 года – 451,3 млрд грн, а с начала полномасштабного вторжения – более 1,8 трлн грн.
Министерство финансов подчеркивает, что все полученные средства направляются на нужды вооруженных сил Украины и поддержание стабильности экономики.
