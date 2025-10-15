Греція першою в ЄС запроваджує 13-годинний робочий день

Греція запроваджує 13-годинний день для фабричних робітників, касирів і персоналу готелів.

Греція стане першою країною ЄС, яка офіційно запровадить 13-годинний робочий день для працівників приватного сектору, зокрема фабричних робітників, касирів і персоналу готелів. Про це повідомляє Politico.

Парламент Греції голосуватиме за суперечливий законопроект, попри заплановані загальнонаціональні протести. Хоча профспілки та опозиційні партії активно виступають проти, очікується, що документ підтримає більшість депутатів від керівної партії «Нова демократія».

З 2019 року правоцентристський уряд проводить реформи, які зробили ринок праці Греції одним із найгнучкіших у Європі. Із липня 2024 року працівників промисловості, роздрібної торгівлі, сільського господарства та деяких сфер послуг можуть залучати до шестиденного робочого графіку з доплатою 40% до зарплати за додатковий робочий день.

