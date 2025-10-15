Греция первой в ЕС вводит 13-часовой рабочий день

Греция вводит 13-часовой день для фабричных рабочих, кассиров и персонала отелей.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Греция станет первой страной ЕС, которая официально введет 13-часовой рабочий день для работников частного сектора, в частности фабричных рабочих, кассиров и персонала отелей. Об этом сообщает Politico.

Парламент Греции будет голосовать за спорный законопроект, несмотря на запланированные общенациональные протесты. Хотя профсоюзы и оппозиционные партии активно выступают против, ожидается, что документ поддержит большинство депутатов от правящей партии «Новая демократия».

С 2019 года правоцентристское правительство проводит реформы, которые сделали рынок труда Греции одним из самых гибких в Европе. С июля 2024 года работников промышленности, розничной торговли, сельского хозяйства и некоторых сфер услуг могут привлекать к шестидневному рабочему графику с доплатой 40% к зарплате за дополнительный рабочий день.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.