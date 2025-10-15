США конфіскували $14 млрд у біткоїнах у «імперії кібершахрайства» Prince Group

Чень Чжі підозрюють у створенні злочинної мережі з використанням примусової праці.

Уряд США конфіскував понад 14 мільярдів доларів (10,5 мільярда фунтів стерлінгів) у біткоїнах і висунув звинувачення засновнику камбоджійської бізнес-імперії Prince Group Чень Чжі в організації масштабної криптовалютної афери, пов’язаної з таборами примусової праці. Про це повідомляє BBC.

У Нью-Йорку Чень Чжі, громадянину Великої Британії та Камбоджі, пред’явили звинувачення у змові з метою шахрайства через електронні засоби зв’язку та відмивання грошей. Його бізнес також потрапив під санкції США та Великої Британії в рамках спільної операції. Британський уряд заморозив активи мережі, зокрема 19 об’єктів нерухомості в Лондоні, один з яких оцінюється в майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів).

Американські прокурори назвали цю конфіскацію однією з найбільших фінансових операцій в історії та найбільшою за вилученням біткоїнів, адже уряд США отримав близько 127 271 біткоїна. Міністерство юстиції США (DOJ) заявило, що Чень Чжі створив «розлогу імперію кібершахрайства» через свою компанію Prince Group, яка, за даними відомства, є однією з найбільших транснаціональних злочинних організацій Азії.

На сайті Prince Group вказано, що компанія займається девелопментом нерухомості, фінансовими та споживчими послугами. Проте DOJ стверджує, що вона керувала щонайменше десятьма шахрайськими комплексами в Камбоджі, які обманювали жертв, переконуючи їх переказувати криптовалюту під фальшивими обіцянками прибуткових інвестицій. Згідно з судовими документами, спільники Чень Чжі використовували мільйони номерів мобільних телефонів і створили «телефонні ферми» для шахрайства через кол-центри. У двох таких закладах було 1250 телефонів, які керували приблизно 76 000 акаунтів у соцмережах для шахрайських цілей.

Прокурори зазначили, що документи Prince Group містили інструкції для встановлення контактів із жертвами, зокрема поради уникати використання «занадто красивих» жіночих фото у профілях, щоб історії здавалися правдоподібними. Помічник генерального прокурора з питань національної безпеки Джон А. Айзенберг назвав групу «Принц» «злочинним підприємством, побудованим на людських стражданнях», яке використовувало жертв торгівлі людьми, змушуючи їх працювати в шахрайських комплексах під загрозою насильства.

DOJ повідомило, що Чень Чжі та його спільники витрачали злочинні доходи на розкішні подорожі, розваги та покупки, зокрема годинники, приватні літаки та рідкісні твори мистецтва, як-от картину Пікассо, придбану на аукціоні в Нью-Йорку. У разі максимального покарання Чень Чжі може бути ув’язнено на 40 років.

У Великій Британії Чень Чжі та його спільники нібито реєстрували компанії на Британських Віргінських островах і вкладали кошти в нерухомість, зокрема в офісну будівлю вартістю 100 мільйонів фунтів у центрі Лондона, особняк за 12 мільйонів фунтів у Північному Лондоні та 17 квартир у місті. Через санкції він виключений із фінансової системи Великої Британії.

Британське МЗС заявило, що Prince Group керувала казино та комплексами, які використовувалися як центри шахрайства та відмивання грошей. Санкції також застосовані до чотирьох пов’язаних компаній: The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World та Byex Exchange. Два з цих центрів, якими керують Jin Bei Group та Golden Fortune Resorts, згадувалися у звіті Amnesty International про примусову працю та тортури в камбоджійських шахрайських комплексах.

За даними МЗС, працівників цих центрів, часто іноземців, заманювали обіцянками легальної роботи, а потім змушували займатися шахрайством під загрозою тортур. Шахраї діяли в «промислових масштабах», зокрема у Великій Британії, використовуючи схеми на кшталт фальшивих романтичних стосунків. Міністр із питань шахрайства лорд Гансон наголосив, що шахраї «полюють на найуразливіших, крадучи заощадження та руйнуючи життя», і подібне не буде толеруватися.

