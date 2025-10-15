США конфисковали $14 млрд в биткойнах у «империи кибермошенничества» Prince Group

Чэнь Чжи подозревают в создании преступной сети с использованием принудительного труда.

Правительство США конфисковало более 14 миллиардов долларов (10,5 миллиарда фунтов стерлингов) в биткойнах и выдвинуло обвинения основателю камбоджийской бизнес-империи Prince Group Чэнь Чжи в организации масштабной криптовалютной аферы, связанной с лагерями принудительного труда. Об этом сообщает BBC.

В Нью-Йорке Чэнь Чжи, гражданину Великобритании и Камбоджи, предъявили обвинение в сговоре с целью мошенничества через электронные средства связи и отмывании денег. Его бизнес также попал под санкции США и Великобритании в рамках совместной операции. Британское правительство заморозило активы сети, в частности 19 объектов недвижимости в Лондоне, один из которых оценивается почти в 100 миллионов фунтов стерлингов (133 миллиона долларов).

Американские прокуроры назвали эту конфискацию одной из крупнейших финансовых операций в истории и крупнейшей по изъятию биткойнов, ведь правительство США получило около 127 271 биткойна. Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что Чэнь Чжи создал «обширную империю кибермошенничества» через свою компанию Prince Group, которая, по данным ведомства, является одной из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии.

На сайте Prince Group указано, что компания занимается девелопментом недвижимости, финансовыми и потребительскими услугами. Однако DOJ утверждает, что она управляла как минимум десятью мошенническими комплексами в Камбодже, которые обманывали жертв, убеждая их переводить криптовалюту под ложными обещаниями прибыльных инвестиций. Согласно судебным документам, сообщники Чэнь Чжи использовали миллионы номеров мобильных телефонов и создали «телефонные фермы» для мошенничества через колл-центры. В двух таких заведениях было 1250 телефонов, которые управляли примерно 76 000 аккаунтов в соцсетях для мошеннических целей.

Прокуроры отметили, что документы Prince Group содержали инструкции для установления контактов с жертвами, в частности советы избегать использования «слишком красивых» женских фото в профилях, чтобы истории казались правдоподобными. Помощник генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Джон А. Айзенберг назвал группу «Принц» «преступным предприятием, построенным на человеческих страданиях», которое использовало жертв торговли людьми, заставляя их работать в мошеннических комплексах под угрозой насилия.

DOJ сообщило, что Чэнь Чжи и его сообщники тратили преступные доходы на роскошные путешествия, развлечения и покупки, в частности часы, частные самолеты и редкие произведения искусства, такие как картина Пикассо, приобретенная на аукционе в Нью-Йорке. В случае максимального наказания Чэнь Чжи может быть заключен в тюрьму на 40 лет.

В Великобритании Чэнь Чжи и его сообщники якобы регистрировали компании на Британских Виргинских островах и вкладывали средства в недвижимость, в частности в офисное здание стоимостью 100 миллионов фунтов в центре Лондона, особняк за 12 миллионов фунтов в Северном Лондоне и 17 квартир в городе. Из-за санкций он исключен из финансовой системы Великобритании.

Британский МИД заявил, что Prince Group управляла казино и комплексами, которые использовались как центры мошенничества и отмывания денег. Санкции также применены к четырем связанным компаниям: The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World и Byex Exchange. Два из этих центров, которыми управляют Jin Bei Group и Golden Fortune Resorts, упоминались в отчете Amnesty International о принудительном труде и пытках в камбоджийских мошеннических комплексах.

По данным МИД, работников этих центров, часто иностранцев, заманивали обещаниями легальной работы, а затем заставляли заниматься мошенничеством под угрозой пыток. Мошенники действовали в «промышленных масштабах», в частности в Великобритании, используя схемы типа фальшивых романтических отношений. Министр по вопросам мошенничества лорд Гансон подчеркнул, что мошенники «охотятся на самых уязвимых, воруя сбережения и разрушая жизни», и подобное не будет терпимо.

