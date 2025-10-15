Програма національного чекапу здоров’я 40+ буде працювати через Дію

З 1 січня 2026 року українці віком від 40 років зможуть проходити безоплатне щорічне обстеження здоров’я.

З 1 січня наступного року в Україні має запрацювати національна програма безоплатних щорічних чекапів для громадян віком від 40 років. Її мета — раннє виявлення захворювань і своєчасний початок лікування. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Як працюватиме програма

«Програма працюватиме через застосунок “Дія”. Після проходження обстеження пацієнт отримає “паспорт здоров’я” з персональними рекомендаціями», — розповів Радуцький.

Згідно з планом, громадяни, яким виповнилося 40 років, через місяць після дня народження отримають push-повідомлення в “Дії” про можливість скористатися програмою. Кошти на обстеження буде зараховано на віртуальну картку в «Дії», а користувач зможе самостійно обрати медзаклад — комунальний або приватний, що бере участь у програмі.

Що включатиме чекап

Комплексне обстеження охоплюватиме:

перевірку на серцево-судинні захворювання;

тестування на діабет;

оцінку стану ментального здоров’я;

консультації лікарів, лабораторні та інструментальні дослідження.

Програма включатиме як первинне виявлення захворювань, так і періодичний контроль факторів ризику для людей із діагностованими серцево-судинними хворобами чи діабетом. Після проходження чекапу пацієнт отримає персоналізований «паспорт здоров’я» з висновками лікарів та рекомендаціями щодо подальших дій.

Радуцький нагадав, що проєкт держбюджету на 2026 рік передбачає 10 млрд грн на реалізацію програми.

«Серцево-судинні хвороби залишаються головною причиною смертності в Україні. За даними МОЗ, вони спричиняють близько 60% передчасних смертей. Впровадження системних скринінгів має на меті своєчасно виявляти ризики для здоров’я та запобігати розвитку ускладнень», — зазначив нардеп.

Технічну реалізацію програми наразі опрацьовує Міністерство охорони здоров’я.

