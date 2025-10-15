Практика судів
  1. В Україні

Програма національного чекапу здоров’я 40+ буде працювати через Дію

21:30, 15 жовтня 2025
З 1 січня 2026 року українці віком від 40 років зможуть проходити безоплатне щорічне обстеження здоров’я.
Програма національного чекапу здоров’я 40+ буде працювати через Дію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня наступного року в Україні має запрацювати національна програма безоплатних щорічних чекапів для громадян віком від 40 років. Її мета — раннє виявлення захворювань і своєчасний початок лікування. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Як працюватиме програма

«Програма працюватиме через застосунок “Дія”. Після проходження обстеження пацієнт отримає “паспорт здоров’я” з персональними рекомендаціями», — розповів Радуцький.

Згідно з планом, громадяни, яким виповнилося 40 років, через місяць після дня народження отримають push-повідомлення в “Дії” про можливість скористатися програмою. Кошти на обстеження буде зараховано на віртуальну картку в «Дії», а користувач зможе самостійно обрати медзаклад — комунальний або приватний, що бере участь у програмі.

Що включатиме чекап

Комплексне обстеження охоплюватиме:

  • перевірку на серцево-судинні захворювання;
  • тестування на діабет;
  • оцінку стану ментального здоров’я;
  • консультації лікарів, лабораторні та інструментальні дослідження.

Програма включатиме як первинне виявлення захворювань, так і періодичний контроль факторів ризику для людей із діагностованими серцево-судинними хворобами чи діабетом. Після проходження чекапу пацієнт отримає персоналізований «паспорт здоров’я» з висновками лікарів та рекомендаціями щодо подальших дій.

Радуцький нагадав, що проєкт держбюджету на 2026 рік передбачає 10 млрд грн на реалізацію програми.

«Серцево-судинні хвороби залишаються головною причиною смертності в Україні. За даними МОЗ, вони спричиняють близько 60% передчасних смертей. Впровадження системних скринінгів має на меті своєчасно виявляти ризики для здоров’я та запобігати розвитку ускладнень», — зазначив нардеп.

Технічну реалізацію програми наразі опрацьовує Міністерство охорони здоров’я.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

МОЗ уряд охорона здоров'я

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівництво МВФ позитивно оцінило прогрес України у фіскальній та антикорупційній політиці – Юлія Свириденко

Українська делегація у США обговорила з керівництвом МВФ нову програму.

Обсяг справи був 80 томів, а обвинувальний акт передали лише в 2024 році – ВАКС пояснив, чому закрив справу проти Андрія Пивоварського

У Вищому антикорупційному суді вирішили, що доцільно викласти додаткові пояснення щодо закриття справи проти ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Європарламент подав до Суду ЄС на Єврокомісію через розморожування коштів для Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році

Європарламент звинувачує Єврокомісію в тому, що та керувалася політичною доцільністю, вирішивши розморозити кошти для Угорщини, коли був потрібен голос Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році, попри проблеми з верховенством права в Угорщині.

Олена Шуляк розповіла, за яких умов в Україні можуть почати знесення «хрущовок»

Поширений міф про «силове виселення» не відповідає дійсності, а міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього, акцентувала Олена Шуляк.

Будівля суду знищена, здійснення правосуддя неможливе – Покровський райсуд Дніпропетровської області більше не здійснює правосуддя

З 27 жовтня справи Покровського райсуду розглядатиме Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду