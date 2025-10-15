Програма національного чекапу здоров’я 40+ буде працювати через Дію

З 1 січня наступного року в Україні має запрацювати національна програма безоплатних щорічних чекапів для громадян віком від 40 років. Її мета — раннє виявлення захворювань і своєчасний початок лікування. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
Як працюватиме програма
«Програма працюватиме через застосунок “Дія”. Після проходження обстеження пацієнт отримає “паспорт здоров’я” з персональними рекомендаціями», — розповів Радуцький.
Згідно з планом, громадяни, яким виповнилося 40 років, через місяць після дня народження отримають push-повідомлення в “Дії” про можливість скористатися програмою. Кошти на обстеження буде зараховано на віртуальну картку в «Дії», а користувач зможе самостійно обрати медзаклад — комунальний або приватний, що бере участь у програмі.
Що включатиме чекап
Комплексне обстеження охоплюватиме:
Програма включатиме як первинне виявлення захворювань, так і періодичний контроль факторів ризику для людей із діагностованими серцево-судинними хворобами чи діабетом. Після проходження чекапу пацієнт отримає персоналізований «паспорт здоров’я» з висновками лікарів та рекомендаціями щодо подальших дій.
Радуцький нагадав, що проєкт держбюджету на 2026 рік передбачає 10 млрд грн на реалізацію програми.
«Серцево-судинні хвороби залишаються головною причиною смертності в Україні. За даними МОЗ, вони спричиняють близько 60% передчасних смертей. Впровадження системних скринінгів має на меті своєчасно виявляти ризики для здоров’я та запобігати розвитку ускладнень», — зазначив нардеп.
Технічну реалізацію програми наразі опрацьовує Міністерство охорони здоров’я.
