Программа национального чекапа здоровья 40+ будет работать через Дию

С 1 января 2026 года украинцы от 40 лет смогут проходить бесплатное ежегодное обследование здоровья.

С 1 января следующего года в Украине должна заработать национальная программа бесплатных ежегодных чекапов для граждан в возрасте от 40 лет. Ее цель — раннее выявление заболеваний и своевременное начало лечения. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Как будет работать программа

«Программа будет функционировать через приложение “Дия”. После прохождения обследования пациент получит “паспорт здоровья” с персональными рекомендациями», — рассказал Радуцкий.

Согласно плану, граждане, которым исполнилось 40 лет, через месяц после дня рождения получат push-уведомление в “Дии” о возможности воспользоваться программой. Средства на обследование будут зачислены на виртуальную карту в «Дии», а пользователь сможет самостоятельно выбрать медучреждение — коммунальное или частное, участвующее в программе.

Что будет включать чекап

Комплексное обследование охватит:

проверку на сердечно-сосудистые заболевания;

тестирование на диабет;

оценку состояния ментального здоровья;

консультации врачей, лабораторные и инструментальные исследования.

Программа будет включать как первичное выявление заболеваний, так и периодический контроль факторов риска для людей с диагностированными сердечно-сосудистыми болезнями или диабетом. После прохождения чекапа пациент получит персонализированный «паспорт здоровья» с выводами врачей и рекомендациями по дальнейшим действиям.

Радуцкий напомнил, что проект госбюджета на 2026 год предусматривает 10 млрд грн на реализацию программы.

«Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в Украине. По данным Минздрава, они вызывают около 60% преждевременных смертей. Введение системных скринингов направлено на своевременное выявление рисков для здоровья и предотвращение развития осложнений», — отметил народный депутат.

Техническую реализацию программы в настоящее время разрабатывает Министерство здравоохранения.

