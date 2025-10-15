Практика судів
У Держпраці пояснили, чи може працівник з нефіксованим робочим часом вимагати укладання трудового договору на повну зайнятість

22:18, 15 жовтня 2025
Працівник, який відпрацював на умовах трудового договору з нефіксованим робочим часом понад 12 місяців, має право звертатися до роботодавця з вимогою укладення строкового або безстрокового трудового договору.
В Україні дедалі частіше укладають трудові договори з нефіксованим робочим часом, особливо в галузях із нестабільним навантаженням. Проте не всі працівники знають, що після певного періоду роботи на таких умовах вони мають законне право вимагати від роботодавця переходу на повну зайнятість.

У Держпраці пояснюють, що працівник, який відпрацював на умовах трудового договору з нефіксованим робочим часом понад 12 місяців, має право звертатися до роботодавця з вимогою укладення строкового або безстрокового трудового договору.

Після отримання такої вимоги роботодавець зобов’язаний упродовж 15 календарних днів або укласти відповідний договір, або надати працівникові письмову, аргументовану відмову.

У разі відмови працівник не втрачає права повторно звернутися з аналогічною вимогою. Зробити це він може протягом усього строку дії договору з нефіксованим графіком, але не раніше ніж через 90 днів після отримання попередньої відповіді роботодавця.

Чи може працівник, який уклав договір з нефіксованим робочим часом, працювати на іншій роботі?

Законодавство не забороняє працівникові реалізовувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудових договорів як на одному підприємстві, так і одночасно на кількох.

Це право може бути обмежене лише у випадках, прямо передбачених законом, колективним договором або угодою сторін. Водночас стаття 21-1 Кодексу законів про працю України чітко встановлює, що роботодавець не має права забороняти чи створювати перешкоди для роботи за іншим трудовим договором працівникові, який виконує роботу на умовах договору з нефіксованим робочим часом.

Така гарантія забезпечує можливість поєднувати різні види зайнятості та отримувати додатковий дохід. При цьому сама особливість договору з нефіксованим робочим часом передбачає, що працівник не зобов’язаний постійно перебувати на робочому місці.

Отже, встановлювати умову про заборону виконання роботи за іншими договорами у таких трудових відносинах прямо заборонено. Це положення спрямоване на захист прав найманих працівників і запобігає можливим зловживанням з боку роботодавців.

