В Гоструда объяснили, может ли работник с нефиксированным рабочим временем требовать заключения трудового договора на полную занятость

22:18, 15 октября 2025
Работник, отработавший на условиях трудового договора с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, имеет право обращаться к работодателю с требованием заключения срочного или бессрочного трудового договора.
В Украине всё чаще заключают трудовые договоры с нефиксированным рабочим временем, особенно в отраслях с нестабильной нагрузкой. Однако не все работники знают, что после определённого периода работы на таких условиях они имеют законное право требовать от работодателя перехода на полную занятость.

В Гоструда поясняют, что работник, который отработал на условиях трудового договора с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, имеет право обращаться к работодателю с требованием заключения срочного или бессрочного трудового договора.

После получения такого требования работодатель обязан в течение 15 календарных дней либо заключить соответствующий договор, либо предоставить работнику письменный, обоснованный отказ.

В случае отказа работник не теряет права повторно обратиться с аналогичным требованием. Сделать это он может в течение всего срока действия договора с нефиксированным графиком, но не ранее чем через 90 дней после получения предыдущего ответа работодателя.

Может ли работник, заключивший договор с нефиксированным рабочим временем, работать на другой работе?

Законодательство не запрещает работнику реализовывать свои способности к продуктивному и творческому труду путём заключения трудовых договоров как на одном предприятии, так и одновременно на нескольких.

Это право может быть ограничено только в случаях, прямо предусмотренных законом, коллективным договором или соглашением сторон. В то же время статья 21-1 Кодекса законов о труде Украины чётко устанавливает, что работодатель не имеет права запрещать или создавать препятствия для работы по другому трудовому договору работнику, который выполняет работу на условиях договора с нефиксированным рабочим временем.

Такая гарантия обеспечивает возможность совмещать разные виды занятости и получать дополнительный доход. При этом сама особенность договора с нефиксированным рабочим временем предполагает, что работник не обязан постоянно находиться на рабочем месте.

Следовательно, устанавливать условие о запрете выполнения работы по другим договорам в таких трудовых отношениях прямо запрещено. Это положение направлено на защиту прав наёмных работников и предотвращает возможные злоупотребления со стороны работодателей.

