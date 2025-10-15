У Херсоні затримали колаборанта, який служив у російській «в’язниці», де катували українців

Колаборант охороняв камери з учасниками руху опору під час окупації.

В Херсоні затримали колаборанта, який співпрацював із російською окупаційною адміністрацією після тимчасового захоплення міста в 2022 році. Затриманий – місцевий різноробочий, який у липні 2022 року приєднався до так званого «управління виконання покарань», створеного окупантами в будівлі захопленого слідчого ізолятора в портовому місті. Там його призначили «молодшим інспектором», видали зброю, посвідчення та російську формений одяг.

За даними СБУ, затриманий охороняв камери в’язниці, куди російські окупанти звозили учасників руху опору Херсонщини. Ув’язнених піддавали тортурам, намагаючись отримати інформацію про інших українських патріотів.

Після звільнення Херсона колаборант намагався уникнути правосуддя, переховуючись у власному помешканні, звідки майже не виходив. Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

