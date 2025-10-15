Практика судов
В Херсоне задержали коллаборациониста, который служил в российской «тюрьме», где пытали украинцев

21:52, 15 октября 2025
Коллаборационист охранял камеры с участниками движения сопротивления во время оккупации.
В Херсоне задержали коллаборациониста, который служил в российской «тюрьме», где пытали украинцев
В Херсоне задержали коллаборациониста, который сотрудничал с российской оккупационной администрацией после временного захвата города в 2022 году. Задержанный – местный разнорабочий, который в июле 2022 года присоединился к так называемому «управлению исполнения наказаний», созданному оккупантами в здании захваченного следственного изолятора в портовом городе. Там его назначили «младшим инспектором», выдали оружие, удостоверение и российскую форму.

По данным СБУ, задержанный охранял камеры тюрьмы, куда российские оккупанты свозили участников движения сопротивления Херсонщины. Заключенных подвергали пыткам, пытаясь получить информацию о других украинских патриотах.

После освобождения Херсона коллаборационист пытался избежать правосудия, скрываясь в собственном доме, откуда почти не выходил. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (колаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

