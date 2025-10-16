Через Дунай в гідрокостюмі — ділок за 8,5 тисяч доларів переправляв ухилянта до Румунії

Чоловік організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через річку Дунай.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі правоохоронці затримали ділка, який сприяв незаконному переправленню військовозобов’язаного до Румунії через річку Дунай. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 41-річний житель Ізмаїла, діючи у змові з невстановленою наразі особою, яка підшукувала через популярний месенджер клієнтів для незаконного перетину держкордону, погодився перевозити їх до прикордонного району Одещини задля втечі до Румунії річкою Дунай.

Поліцейські задокументували оборудку з «клієнтом» із Чорноморська. Коштувала вона останньому 8550 доларів.

Ізмаїлець забрав чоловіка з його дому і на власній автівці привіз до свого, де отримав від пасажира 7000 доларів та забезпечив його гідрокоcтюмом. 1550 доларів «клієнт» до цього перерахував на картку його спільнику.

Згодом перевізник мав супроводити «мандрівника» на акваскутері річкою якнайближче до Румунії і відправити у самостійний короткий заплив.

Утім реалізувати злочинний план до кінця завадили правоохоронці.

Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку і вилучили в нього гроші, мобільний телефон, спорядження, автівку та скутер. Вирішується питання щодо накладення судом арешту на майно.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, а саме в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Максимальне покарання за вказаний злочин – девʼять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Поліцейські встановлюють всі обставини злочину та повне коло причетних до нього осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.