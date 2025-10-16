Через Дунай в гидрокостюме — делец за 8,5 тысяч долларов переправлял уклониста в Румынию

Мужчина организовал незаконное переправление военнообязанного через реку Дунай.

В Одессе правоохранители задержали дельца, который способствовал незаконному переправлению военнообязанного в Румынию через реку Дунай. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 41-летний житель Измаила, действуя по сговору с неустановленным на данный момент лицом, которое подыскивало через популярный мессенджер клиентов для незаконного пересечения госграницы, согласился перевозить их в приграничный район Одесской области для побега в Румынию по реке Дунай.

Полицейские задокументировали сделку с «клиентом» из Черноморска. Она обошлась последнему в 8550 долларов.

Измаильчанин забрал мужчину из его дома и на своем автомобиле привез к себе, где получил от пассажира 7000 долларов и обеспечил его гидрокостюмом. 1550 долларов «клиент» ранее перевел на карту его сообщнику.

Позже перевозчик должен был сопроводить «путешественника» на акваскутере по реке как можно ближе к Румынии и отправить в самостоятельное короткое заплытие.

Однако реализовать преступный план до конца помешали правоохранители.

Полицейские задержали фигуранта в процессуальном порядке и изъяли у него деньги, мобильный телефон, снаряжение, автомобиль и скутер. Решается вопрос о наложении судом ареста на имущество.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном переправлении лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями и содействии их совершению советами, указаниями, предоставлением средств и устранением препятствий, совершенных по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.

Максимальное наказание за указанное преступление — девять лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления и полный круг причастных к нему лиц.

