МОЗ ще вирішує, на який період часу будуть даватися кошти для чекапу, щоб людина 40+ могла ними скористатися

21:08, 15 жовтня 2025
МОЗ шукає рішення, як оплачувати чекапи організму для українців 40+.
Фото: AntonMatyukha/Depositphotos
Міністерство охорони здоров’я розробляє механізм оплати державної програми профілактичних обстежень (чекапів) для українців віком від 40 років, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, запуск програми планується з 1 січня 2026 року. Вона охопить перевірку серцево-судинних захворювань, діабету та ментального здоров’я.

Передбачається, що кошти надходитимуть на спеціальну картку, з якої українці зможуть оплатити обстеження у зручний час у будь-якій лікарні, що відповідає державним вимогам.

«Зараз це ще дискусія, на який період часу будуть даватися кошти для того, щоб людина ними могла скористатися. Перелік лікарень буде, бо лікарня повинна відповідати вимогам, робити ті інструментальні лабораторні дослідження, які визначає держава», — уточнив Ляшко.

МОЗ також планує залучити до програми приватні клініки. Вартість базового чекапу компенсуватиметься за рахунок держави.

«Ми визначаємо суму, за цю суму ви повинні надати базовий перелік досліджень. Ця сума вже узгоджена з ринком і комунальними закладами, і приватними закладами», — підкреслив міністр.

