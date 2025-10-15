Минздрав еще решает, на какой период времени будут предоставляться средства для чекапов, чтобы человек 40+ мог ими воспользоваться

Минздрав ищет решение, как оплачивать чекапы организма для украинцев 40+.

Министерство здравоохранения разрабатывает механизм оплаты государственной программы профилактических обследований (чекапов) для украинцев в возрасте от 40 лет, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, запуск программы планируется с 1 января 2026 года. Она охватит проверку сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ментального здоровья.

Предполагается, что средства будут поступать на специальную карточку, с которой украинцы смогут оплатить обследование в удобное время в любой больнице, соответствующей государственным требованиям.

«Сейчас это еще дискуссия, на какой период времени будут предоставляться средства, чтобы человек мог ими воспользоваться. Перечень больниц будет, потому что больница должна соответствовать требованиям и проводить те инструментальные и лабораторные исследования, которые определяет государство», — уточнил Ляшко.

Минздрав также планирует привлечь к программе частные клиники. Стоимость базового чекапа будет компенсироваться за счет государства.

«Мы определяем сумму, за которую вы должны предоставить базовый перечень исследований. Эта сумма уже согласована с рынком, с коммунальными и частными учреждениями», — подчеркнул министр.

