На Одещині чоловік 30-річний чоловік вбив цуценя і намагався задушити кошеня: у поліцію заявила його мати

Поліцейські затримали зловмисника, відкрили кримінальне провадження та перевіряють його на осудність.

У Яськівській громаді Одеського району затримали 30-річного місцевого жителя, який, за попередніми даними, знущався з домашніх тварин — вбив цуценя та хотів задушити кошеня. Про це повідомляє поліція регіону.

Як повідомили у поліції, 15 жовтня до правоохоронців звернулася мати підозрюваного. Жінка розповіла, що її син вдома намагався задушити кошеня, але вона втрутилася. Після цього чоловік кілька разів ударив ногою цуценя, від чого воно загинуло.

Поліцейські доставили кошеня до ветеринарної клініки, де підтвердили, що його життю нічого не загрожує, і повернули власниці.

За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України, в рамках якого вилучили тіло цуценяти та направили на судово-ветеринарну експертизу.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Максимальне покарання за скоєний ним злочин – до восьми років позбавлення волі.

Чоловіка буде перевірено на осудність. Слідство триває.

