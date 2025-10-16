Практика судов
В Одесской области 30-летний мужчина убил щенка и пытался задушить котенка: в полицию заявила его мать

16:36, 16 октября 2025
Полицейские задержали злоумышленника, открыли уголовное производство и проверяют его на вменяемость.
В Яськовской громаде Одесского района задержали 30-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, издевался над домашними животными — убил щенка и пытался задушить котенка. Об этом сообщает полиция региона.

Как сообщили в полиции, 15 октября к правоохранителям обратилась мать подозреваемого. Женщина рассказала, что ее сын дома пытался задушить котенка, но она вмешалась. После этого мужчина несколько раз ударил ногой щенка, от чего тот погиб.

Полицейские доставили котенка в ветеринарную клинику, где подтвердили, что его жизни ничего не угрожает, и вернули хозяйке.

По факту жестокого обращения с животными следователи начали производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого изъяли тело щенка и направили на судебно-ветеринарную экспертизу.

Фигурант задержан в процессуальном порядке. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Максимальное наказание за совершенное им преступление — до восьми лет лишения свободы.

Мужчину проверят на вменяемость. Следствие продолжается.

