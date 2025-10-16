Практика судів
На Волині чоловік за 16 тисяч доларів намагався переправити трьох ухилянтів до Білорусі

19:18, 16 жовтня 2025
Зловмисника затримали правоохоронці біля кордону, йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.
На Волині чоловік за 16 тисяч доларів намагався переправити трьох ухилянтів до Білорусі
На Волині повідомили про підозру чоловіку, який за 16 тисяч доларів намагався переправити трьох військовозобов'язаних до Білорусі. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік разом зі спільником розробили схему переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України поза пунктами прикордонного пропуску до Білорусі.

Знайшлися і троє «клієнтів», які погодилися заплатити 16 тисяч доларів за перетин кордону.

Втілити план переправлення до кінця не вдалося – 10 жовтня авто, в якому чоловік віз трьох ухилянтів до кордону, зупинили волинські правоохоронці.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури Волинської області 38-річному жителю селища Любешів повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 332 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

