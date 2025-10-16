Практика судов
На Волыни мужчина за 16 тысяч долларов пытался переправить трех уклонистов в Беларусь

19:18, 16 октября 2025
Злоумышленника задержали правоохранители у границы, ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.
На Волыни сообщили о подозрении мужчине, который за 16 тысяч долларов пытался переправить трех военнообязанных в Беларусь. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина вместе с сообщником разработали схему переправки военнообязанных через государственную границу Украины вне пунктов пограничного пропуска в Беларусь.

Нашлись и трое «клиентов», которые согласились заплатить 16 тысяч долларов за пересечение границы.

Осуществить план переправки до конца не удалось — 10 октября авто, в котором мужчина вез трех уклонистов к границе, остановили волынские правоохранители.

Под процессуальным руководством прокуроров Ковельской окружной прокуратуры Волынской области 38-летнему жителю поселка Любешов сообщено о подозрении в содействии незаконному переправлению лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

