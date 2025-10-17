Практика судів
У Харкові затримали 20-річну організаторку торгівлі жінками

10:54, 17 жовтня 2025
Жінка вербувала дівчат для експлуатації в ЄС під виглядом працевлаштування.
У Харкові затримали 20-річну організаторку торгівлі жінками
Фото: ДПСУ
В Харкові затримали 20-річної місцевої жительки, яка організувала канал постачання жінок до країн ЄС для сексуальної експлуатації. За даними ДПСУ, зловмисниця вербувала жінок, пропонуючи їм фіктивне працевлаштування.

Їй повідомлено про підозру у торгівлі людьми. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років із конфіскацією майна. Слідство триває.

