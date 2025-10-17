В Харькове задержали 20-летнюю организаторшу торговли женщинами

Женщина вербовала девушек для эксплуатации в ЕС под видом трудоустройства.

В Харькове задержали 20-летнюю местную жительницу, которая организовала канал поставки женщин в страны ЕС для сексуальной эксплуатации. По данным ГПСУ, злоумышленница вербовала женщин, предлагая им фиктивное трудоустройство.

Ей сообщено о подозрении в торговле людьми. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

