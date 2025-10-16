Практика судів
На Львівщині відправили за ґрати чоловіка, який зґвалтував малолітню сестру

22:00, 16 жовтня 2025
Ґвалтівника засуджено до 10 років позбавлення волі.
На Львівщині відправили за ґрати чоловіка, який зґвалтував малолітню сестру
На Львівщині відправили за ґрати 30-річного місцевого мешканця, який розбещував та зґвалтував дитину. Суд призначив йому покарання – 10 років ув’язнення. Також його позбавлено права займати певні посади та займатися певною діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей на строк 3 роки. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що протягом 2019 – 2023 років в одному з населених пунктів Шептицького району місцевий мешканець неодноразово розбещував свою малолітню двоюрідну сестру. Окрім цього у 2023 році він зґвалтував дівчинку.

«Для того, щоб його не викрили, чоловік підбирав час, коли вдома не було ані її мами, ані старших дітей.

Про злочин дізналися завдяки лікарці, яка проводила плановий огляд дитини. Мати, почувши від психолога лікарні про наругу над донькою, звернулась до правоохоронців. За словами дитини, це почалося, коли вона пішла до першого класу», - заявили у прокуратурі.

Згодом правоохоронці знайшли чоловіка та затримали. Йому інкриміновано зґвалтування та розбещення неповнолітньої.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

