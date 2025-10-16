На Львовщине отправили за решетку мужчину, который изнасиловал малолетнюю сестру

Насильник приговорен к 10 годам лишения свободы.

На Львовщине отправили за решетку 30-летнего местного жителя, который развращал и изнасиловал ребенка. Суд назначил ему наказание – 10 лет тюрьмы. Также он лишен права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и досугом детей сроком на 3 года. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что в течение 2019-2023 годов в одном из населенных пунктов Шептицкого района местный житель неоднократно развращал свою малолетнюю двоюродную сестру. Кроме того, в 2023 году он изнасиловал девочку.

«Для того чтобы его не разоблачили, мужчина подбирал время, когда дома не было ни ее мамы, ни старших детей.

О преступлении узнали благодаря врачу, который проводил плановый осмотр ребенка. Мать, услышав от психолога больницы о надругательстве над дочерью, обратилась к стражам порядка. По словам ребенка, это началось, когда он пошел в первый класс», - заявили в прокуратуре.

Впоследствии правоохранители нашли мужчину и задержали. Ему инкриминировано изнасилование и развращение несовершеннолетней.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

