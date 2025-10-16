У Києві затримали чоловіка, який викрав у продавця на ярмарку майже 100 тисяч гривень

Зловмисник розпилив на торговця газовий балончик та зірвав з нього фартух із усім виторгом.

У Києві поліцейські затримали грабіжника, який пограбував продавця на ярмарку в Солом’янському районі. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці з’ясували, що 53-річний чоловік торгував продуктами харчування. Під час обслуговування покупців біля прилавка виник конфлікт, яким скористався невідомий: він розпилив у бік продавця газ із балончика, зірвав із нього фартух із виторгом – майже 100 000 гривень та втік. Під час огляду місця події поліцейські вилучили газовий балончик, який зловмисник залишив після втечі.

Згодом поліцейські встановили особу нападника та затримали його. Ним виявився 39-річний киянин, неодноразово судимий за аналогічні злочини. Під час обшуку у нього вилучили фартух і частину викрадених коштів – близько 30 тисяч гривень.

Зловмиснику повідомили про підозру, а суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне грабіжнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

