В Киеве задержали мужчину, который украл у продавца на ярмарке почти 100 тысяч гривен

Злоумышленник распылил в лицо торговцу газ из баллончика и сорвал с него фартук со всей выручкой.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве полицейские задержали грабителя, который ограбил продавца на ярмарке в Соломенском районе. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители установили, что 53-летний мужчина торговал продуктами питания. Во время обслуживания покупателей у прилавка возник конфликт, которым воспользовался неизвестный: он распылил в сторону продавца газ из баллончика, сорвал с него фартук с выручкой — почти 100 000 гривен — и скрылся. При осмотре места происшествия полицейские изъяли газовый баллончик, который злоумышленник оставил после побега.

Позже полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался 39-летний киевлянин, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Во время обыска у него изъяли фартук и часть похищенных денег — около 30 тысяч гривен.

Злоумышленнику сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное грабителю грозит до десяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.