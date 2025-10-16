На Одещині жінка у стані сп’яніння викрала авто, щоб «з’їздити до моря» — поліція

Жінка заявила, що «просто захотіла поїхати до моря», тому скористалася знайденою автівкою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі правоохоронці викрили 40-річну жінку, яка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, незаконно заволоділа автомобілем, щоб проїхатися до моря. Про це повідомили в поліції Одеської області.

Інцидент стався у Чорноморську. До поліції звернувся 25-річний місцевий житель, який повідомив про зникнення свого автомобіля ВАЗ. За словами чоловіка, він залишив машину незачиненою та з ключем у замку запалення біля під’їзду будинку. Через деякий час із вікна почув звук заведеної автівки та побачив, що транспорт зник.

Поліцейські оперативно розпочали пошуки та вже за пів години виявили автомобіль на іншій вулиці міста. За кермом перебувала 40-річна уродженка Вінниччини без постійного місця проживання. Алкотест показав, що жінка була нетвереза. Вона ж заявила, що «просто захотіла поїхати до моря», тому скористалася знайденою автівкою.

На порушницю склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Також поліцейські винесли постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом,

Слідчі затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Після проведення слідчих дій правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Автомобіль повернули власнику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.