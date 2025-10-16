В Одесской области женщина в состоянии опьянения угнала авто, чтобы «съездить к морю» — полиция

Женщина заявила, что «просто захотела поехать к морю», поэтому воспользовалась найденной машиной.

В Одессе правоохранители разоблачили 40-летнюю женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно завладела автомобилем, чтобы прокатиться к морю. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Инцидент произошел в Черноморске. В полицию обратился 25-летний местный житель, который сообщил о пропаже своего автомобиля ВАЗ. По словам мужчины, он оставил машину незапертой и с ключом в замке зажигания у подъезда дома. Через некоторое время он услышал звук заведенного двигателя и увидел, что транспортное средство исчезло.

Полицейские оперативно начали поиски и уже через полчаса обнаружили автомобиль на другой улице города. За рулем находилась 40-летняя уроженка Винницкой области без постоянного места жительства. Алкотест показал, что женщина была нетрезва. Она же заявила, что «просто захотела поехать к морю», поэтому воспользовалась найденной машиной.

На нарушительницу составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также полицейские вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством.

Следователи задержали женщину в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.

После проведения следственных действий правоохранители сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 1 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Автомобиль вернули владельцу.

