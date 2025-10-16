Зустріч Трампа й Путіна в Будапешті підтверджена — Коваленко закликав не дати Путіну тягнути час

Путін хоче далі бити по Україні, і поки він це хоче, потрібно бити по Росії, більше бити, – Коваленко.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко висловив упевненість, що зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним у Будапешті, про яку вони домовилися під час телефонної розмови в четвер, відбудеться. Він наголосив на важливості запобігти використанню цієї домовленості Путіним для затягування війни.

«Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті буде. Зараз важливо не дати Путіну знову тягнути час. Бо Путін дуже хоче далі бити по Україні, і поки він це хоче, потрібно бити по Росії, більше бити», – заявив Коваленко, коментуючи підсумки розмови Трампа з Путіним.

