Встреча Трампа и Путина в Будапеште подтверждена — Коваленко призвал не дать Путину тянуть время

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко выразил уверенность, что встреча президента США Дональда Трампа с Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора в четверг, состоится. Он подчеркнул важность предотвратить использование этой договоренности Путиным для затягивания войны.

«Встреча Трампа и Путина в Будапеште состоится. Сейчас важно не дать Путину снова тянуть время. Потому что Путин очень хочет дальше бить по Украине, и пока он это хочет, нужно бить по России, больше бить», – заявил Коваленко, комментируя итоги разговора Трампа с Путиным.

