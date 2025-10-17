Практика судів
Україна отримує позитивні сигнали про постачання далекобійних ракет «Томагавк» — Сирський

09:09, 17 жовтня 2025
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що передача високоточної зброї, зокрема ракет Tomahawk, суттєво посилить можливості України та змусить Росію припинити війну.
Україна отримує позитивні сигнали про постачання далекобійних ракет «Томагавк» — Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що високоточна американська зброя, зокрема крилаті ракети Tomahawk, могла б значно посилити далекобійні спроможності України та змусити РФ припинити війну.

За словами Сирського, нині Україна отримує позитивні сигнали від союзників щодо надання нових пакетів військової допомоги, і серед опцій обговорюється постачання саме високоточної зброї — крилатих ракет Tomahawk та інших сучасних систем.

«Їх застосування значно посилить примус російського агресора до припинення війни та встановлення справедливого миру», — підкреслив Сирський.

Командувач також навів оперативні результати: з початку року Збройні сили України завдали успішного вогневого ураження по 45 об’єктах паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу Росії.

За інформацією Сирського, внаслідок цих ударів загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів у РФ зменшилися майже на 25%, а щоденні втрати агресора через зниження експорту нафтопродуктів становлять понад 46 млн доларів США.

Генерал звернув увагу, що ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії, послаблюючи логістику та постачання пального для техніки.

«Найбільш ефективно за всі роки війни здійснюється глибинне ураження по території РФ. Так, в рамках Deep Strike знищуються військові цілі, логістика та енергетичний комплекс країни-агресора. Результат цієї роботи стає дедалі більш відчутним для російської армії та економіки», — йдеться в заяві.

США Україна війна Олександр Сирський

