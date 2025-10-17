Украина получает положительные сигналы о поставках дальнобойных ракет «Томагавк» — Сырский

Главнокомандующий ВСУ заявил, что передача высокоточного оружия, в частности ракет Tomahawk, существенно усилит возможности Украины и заставит Россию прекратить войну.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высокоточное американское оружие, в частности крылатые ракеты Tomahawk, могло бы значительно усилить дальнобойные возможности Украины и заставить РФ прекратить войну.

По словам Сырского, сейчас Украина получает положительные сигналы от союзников относительно предоставления новых пакетов военной помощи, и среди вариантов обсуждается поставка именно высокоточного оружия — крылатых ракет Tomahawk и других современных систем.

«Их применение значительно усилит принуждение российского агрессора к прекращению войны и установлению справедливого мира», — подчеркнул Сырский.

Командующий также привел оперативные результаты: с начала года Вооруженные силы Украины нанесли успешное огневое поражение по 45 объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса России.

По информации Сырского, в результате этих ударов общие объемы производства горюче-смазочных материалов в РФ уменьшились почти на 25%, а ежедневные потери агрессора из-за снижения экспорта нефтепродуктов составляют более 46 миллионов долларов США.

Генерал обратил внимание, что поражение тыловых ресурсов врага существенно осложняет его возможности вести активные боевые действия, ослабляя логистику и поставки топлива для техники.

«Наиболее эффективно за все годы войны осуществляется глубинное поражение по территории РФ. Так, в рамках Deep Strike уничтожаются военные цели, логистика и энергетический комплекс страны-агрессора. Результат этой работы становится все более ощутимым для российской армии и экономики», — говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.