У Києві привласнили 800 тисяч гривень, які були призначені на реконструкцію парку «Орлятко»

13:33, 17 жовтня 2025
Повідомлено про підозру одному з колишніх начальників «Київзеленбуду» та підряднику.
У Києві правоохоронці викрили схему привласнення 800 тисяч гривень, виділених на реконструкцію парку «Орлятко» – про підозру повідомлено бізнесмену та одному з ексначальників «Київзеленбуду». Про це інформує столична поліція.

Встановлено, що у червні 2023 року колишній директор приватного підприємства разом із тодішнім начальником одного з відділів комунального об’єднання «Київзеленбуд» під час виконання договору підряду внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості.

Йдеться про реконструкцію та благоустрій парку «Орлятко, що у Солом’янському районі столиці — зокрема, роботи з озеленення, заміни плитки та вивезення будівельного сміття.

Як з’ясувалося, частина цих робіт фактично не виконувалася, проте підрядник відобразив їх у звітності, а посадовець підписав документи.

Відтак, за неіснуючі роботи підрядник отримав понад 800 тисяч гривень з міського бюджету, що підтверджується висновками проведених експертиз.

Колишньому директору підприємства повідомлено про підозру у внесенні неправдивих відомостей до документів (Кримінального кодексу України) та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (Кримінального кодексу України).

40-річному експосадовцю «Київзеленбуду» — у пособництві цим діянням (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Обом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

У ВРП заявили, що будуть адаптувати висновок Венеційської комісії «під українські реалії» після того, як громадські активісти назвали його «ударом по судовій реформі»

У ВРП заявили, що хоча висновок Венеційської комісії, який констатує несистемність судових реформ, є важливим, але має бути адаптований до українських реалій – тож його ще будуть обговорювати з «експертами».

Електронні торги можуть бути визнані недійсними, якщо на момент їх проведення майно не належало боржнику у виконавчому провадженні — Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновками судів щодо визнання електронних торгів недійсними та скасування рішення про державну реєстрацію прав і їх обтяжень.

Адвокат у ВАКС за власною ініціативою залучив експерта без ухвали суду – що вирішив Верховний Суд стосовно допустимості отримання доказу

Прокурор зазначав про безпідставне врахування судом апеляційної інстанції висновку експерта як допустимого доказу, оскільки сторона захисту без ухвали суду за власним клопотанням залучила експерта для проведення експертизи, що призвело до отримання нового доказу.

Стан здоров’я особи, яка вчинила злочин, має бути встановлено саме на момент судового розгляду — Верховний Суд

Апеляційний суд не врахував, що експертиза була проведена за 8 з половиною років до постановлення ухвали, що не дає достатніх підстав для обґрунтованого висновку про необхідність застосування щодо особи примусових заходів медичного характеру.

Венеційська комісія надала законодавцям рекомендації щодо змін у дисциплінарній відповідальності суддів та перевірки декларацій доброчесності – переклад висновку

Венеційська комісія надала народним депутатам конкретні поради, проаналізувавши три законопроекти, які передбачають зміни до процедур Вищої ради правосуддя, ВККС стосовно притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та перевірки декларацій доброчесності.

