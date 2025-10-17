У Києві привласнили 800 тисяч гривень, які були призначені на реконструкцію парку «Орлятко»

Повідомлено про підозру одному з колишніх начальників «Київзеленбуду» та підряднику.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці викрили схему привласнення 800 тисяч гривень, виділених на реконструкцію парку «Орлятко» – про підозру повідомлено бізнесмену та одному з ексначальників «Київзеленбуду». Про це інформує столична поліція.

Встановлено, що у червні 2023 року колишній директор приватного підприємства разом із тодішнім начальником одного з відділів комунального об’єднання «Київзеленбуд» під час виконання договору підряду внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості.

Йдеться про реконструкцію та благоустрій парку «Орлятко, що у Солом’янському районі столиці — зокрема, роботи з озеленення, заміни плитки та вивезення будівельного сміття.

Як з’ясувалося, частина цих робіт фактично не виконувалася, проте підрядник відобразив їх у звітності, а посадовець підписав документи.

Відтак, за неіснуючі роботи підрядник отримав понад 800 тисяч гривень з міського бюджету, що підтверджується висновками проведених експертиз.

Колишньому директору підприємства повідомлено про підозру у внесенні неправдивих відомостей до документів (Кримінального кодексу України) та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (Кримінального кодексу України).

40-річному експосадовцю «Київзеленбуду» — у пособництві цим діянням (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Обом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.