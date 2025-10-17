В Киеве присвоили 800 тысяч гривен, предназначенных на реконструкцию парка «Орленок»

Сообщено о подозрении одному из бывших начальников «Киевзеленбуда» и подрядчику.

В Киеве правоохранители разоблачили схему присвоения 800 тысяч гривен, выделенных на реконструкцию парка «Орленок» — о подозрении сообщено бизнесмену и одному из бывших начальников «Киевзеленбуда». Об этом информирует столичная полиция.

Установлено, что в июне 2023 года бывший директор частного предприятия вместе с тогдашним начальником одного из отделов коммунального объединения «Киевзеленбуд» при выполнении договора подряда внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения.

Речь идет о реконструкции и благоустройстве парка «Орленок» в Соломенском районе столицы — в частности, о работах по озеленению, замене плитки и вывозу строительного мусора.

Как выяснилось, часть этих работ фактически не выполнялась, однако подрядчик отразил их в отчетности, а должностное лицо подписало документы.

В результате за несуществующие работы подрядчик получил более 800 тысяч гривен из городского бюджета, что подтверждается выводами проведенных экспертиз.

Бывшему директору предприятия сообщено о подозрении во внесении ложных сведений в документы (Уголовный кодекс Украины) и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (Уголовный кодекс Украины).

40-летнему бывшему должностному лицу «Киевзеленбуда» — в пособничестве этим действиям (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Обоим фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

