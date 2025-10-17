Практика судів
  1. В Україні

Рада адвокатів проводить засідання на Львівщині — що розглядають

13:12, 17 жовтня 2025
Члени РАУ обговорять зміни до низки положень, що регламентують організацію адвокатської діяльності.
Рада адвокатів проводить засідання на Львівщині — що розглядають
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 17 жовтня, в селі Плав’я на Львівщині відбувається засідання Ради адвокатів України. Як повідомляє Національна асоціація адвокатів, серед основних тем — робота органів адвокатського самоврядування, виконання завдань інституту, питання взаємодії та розгляд звернень із проханням про роз’яснення.

Згідно з проектом порядку денного, члени РАУ обговорять зміни до низки положень, що регламентують організацію адвокатської діяльності. Зокрема, до Положення про помічника адвоката, Положення про ордер на надання правничої допомоги, Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

Також розглядатимуться зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України.

Окремий блок засідання присвячено практичним питанням, з якими адвокати звертаються до Ради з проханням надати розʼяснення. Серед них — укладення договору про надання правничої допомоги шляхом приєднання клієнта до умов публічної оферти; представництво інтересів клієнта в окремому провадженні щодо оголошення його померлим; порядок дій адвоката у разі незгоди зі стратегією захисту, визначеною керівником адвокатського об’єднання.

Також члени РАУ дослідять нюанси передачі договорів та процесуальних документів між адвокатами, можливість зупинення діяльності одразу після складання присяги, визначення юридичного стажу та відповідності освітніх кваліфікацій вимогам Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Серед додаткових питань — звернення щодо забезпечення адвокатам належних умов для виконання професійних обов’язків у приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, ініціатива стосується створення кімнати для адвокатів у таких установах. Вона розглядається як елемент гарантування доступу до клієнта та здійснення ефективного представництва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У ВРП заявили, що будуть адаптувати висновок Венеційської комісії «під українські реалії» після того, як громадські активісти назвали його «ударом по судовій реформі»

У ВРП заявили, що хоча висновок Венеційської комісії, який констатує несистемність судових реформ, є важливим, але має бути адаптований до українських реалій – тож його ще будуть обговорювати з «експертами».

Електронні торги можуть бути визнані недійсними, якщо на момент їх проведення майно не належало боржнику у виконавчому провадженні — Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновками судів щодо визнання електронних торгів недійсними та скасування рішення про державну реєстрацію прав і їх обтяжень.

Адвокат у ВАКС за власною ініціативою залучив експерта без ухвали суду – що вирішив Верховний Суд стосовно допустимості отримання доказу

Прокурор зазначав про безпідставне врахування судом апеляційної інстанції висновку експерта як допустимого доказу, оскільки сторона захисту без ухвали суду за власним клопотанням залучила експерта для проведення експертизи, що призвело до отримання нового доказу.

Стан здоров’я особи, яка вчинила злочин, має бути встановлено саме на момент судового розгляду — Верховний Суд

Апеляційний суд не врахував, що експертиза була проведена за 8 з половиною років до постановлення ухвали, що не дає достатніх підстав для обґрунтованого висновку про необхідність застосування щодо особи примусових заходів медичного характеру.

Венеційська комісія надала законодавцям рекомендації щодо змін у дисциплінарній відповідальності суддів та перевірки декларацій доброчесності – переклад висновку

Венеційська комісія надала народним депутатам конкретні поради, проаналізувавши три законопроекти, які передбачають зміни до процедур Вищої ради правосуддя, ВККС стосовно притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та перевірки декларацій доброчесності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області