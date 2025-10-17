Рада адвокатів проводить засідання на Львівщині — що розглядають

Члени РАУ обговорять зміни до низки положень, що регламентують організацію адвокатської діяльності.

У п’ятницю, 17 жовтня, в селі Плав’я на Львівщині відбувається засідання Ради адвокатів України. Як повідомляє Національна асоціація адвокатів, серед основних тем — робота органів адвокатського самоврядування, виконання завдань інституту, питання взаємодії та розгляд звернень із проханням про роз’яснення.

Згідно з проектом порядку денного, члени РАУ обговорять зміни до низки положень, що регламентують організацію адвокатської діяльності. Зокрема, до Положення про помічника адвоката, Положення про ордер на надання правничої допомоги, Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

Також розглядатимуться зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України.

Окремий блок засідання присвячено практичним питанням, з якими адвокати звертаються до Ради з проханням надати розʼяснення. Серед них — укладення договору про надання правничої допомоги шляхом приєднання клієнта до умов публічної оферти; представництво інтересів клієнта в окремому провадженні щодо оголошення його померлим; порядок дій адвоката у разі незгоди зі стратегією захисту, визначеною керівником адвокатського об’єднання.

Також члени РАУ дослідять нюанси передачі договорів та процесуальних документів між адвокатами, можливість зупинення діяльності одразу після складання присяги, визначення юридичного стажу та відповідності освітніх кваліфікацій вимогам Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Серед додаткових питань — звернення щодо забезпечення адвокатам належних умов для виконання професійних обов’язків у приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, ініціатива стосується створення кімнати для адвокатів у таких установах. Вона розглядається як елемент гарантування доступу до клієнта та здійснення ефективного представництва.

