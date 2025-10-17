Практика судов
Совет адвокатов проводит заседание во Львовской области — что рассматривают

13:12, 17 октября 2025
Члены Совета адвокатов обсудят изменения в ряд положений, регламентирующих организацию адвокатской деятельности.
В пятницу, 17 октября, в селе Плавья Львовской области проходит заседание Совета адвокатов Украины. Как сообщает Национальная ассоциация адвокатов, среди ключевых тем — работа органов адвокатского самоуправления, выполнение задач института, вопросы взаимодействия и рассмотрение обращений с просьбами о разъяснении.

Согласно проекту повестки дня, члены САУ обсудят изменения в ряд положений, регулирующих организацию адвокатской деятельности. В частности, в Положение о помощнике адвоката, Положение об ордере на предоставление правовой помощи, Регламент Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и Положение о порядке принятия и рассмотрения жалоб на ненадлежащее поведение адвоката, которое может повлечь дисциплинарную ответственность.

Также будут рассматриваться изменения в Порядок ведения Единого реестра адвокатов Украины.

Отдельный блок заседания посвящён практическим вопросам, с которыми адвокаты обращаются в Совет за разъяснениями. Среди них — заключение договора о предоставлении правовой помощи путём присоединения клиента к условиям публичной оферты; представление интересов клиента в особом производстве по признанию его умершим; порядок действий адвоката в случае несогласия со стратегией защиты, определённой руководителем адвокатского объединения.

Члены САУ также изучат нюансы передачи договоров и процессуальных документов между адвокатами, возможность приостановления деятельности сразу после принесения присяги, определение юридического стажа и соответствие образовательных квалификаций требованиям Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Среди дополнительных вопросов — обращение по обеспечению адвокатам надлежащих условий для выполнения профессиональных обязанностей в помещениях территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, инициатива касается создания адвокатской комнаты в таких учреждениях как элемента обеспечения доступа к клиенту и эффективного представительства.

