В Україні можуть застосувати аварійні відключення світла увечері 17 жовтня – Укренерго

16:28, 17 жовтня 2025
Укренерго може застосувати аварійні відключення світла увечері  17 жовтня.
В Україні можуть застосувати аварійні відключення світла увечері 17 жовтня – Укренерго
Голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що увечері 17 жовтня можуть застосувати аварійні відключення електроенергії під час вечірнього максимуму споживання; у східній частині країни можливе поновлення відключень у найближчу годину, пише Укрінформ.

«Графіки аварійних відключень частково застосовуються до побутових споживачів. Ці обмеження сьогодні будуть у період проходження вечірнього максимуму навантаження і, можливо, у найближчу годину по східній частині України», - сказав він.

Він зазначив, що ворог перейшов до тактики «випаленої землі» при атаках на енергетику, знищуючи послідовно цілі енергорайони. При цьому від ударів особливо страждають теплоелектроцентралі.

«Енергетики подовжують відновлювати об'єкти, які вже вражалися десятки разів, і продовжують забезпечувати світло для мешканців України», - сказав очільник Укренерго.

