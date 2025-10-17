В Украине могут применить аварийные отключения света вечером 17 октября — Укренерго

Укренерго может ввести аварийные отключения электроэнергии вечером 17 октября.

Глава правления НЭК «Укренерго» Виталий Зайченко заявил, что вечером 17 октября могут применить аварийные отключения электроэнергии во время вечернего пика потребления; в восточной части страны возможно возобновление отключений в ближайший час, сообщает Укринформ.

«Графики аварийных отключений частично применяются к бытовым потребителям. Эти ограничения сегодня будут действовать в период прохождения вечернего максимума нагрузки и, возможно, в ближайший час по восточной части Украины», — сказал он.

Он отметил, что враг перешел к тактике «выжженной земли» при атаках на энергетику, последовательно уничтожая целые энергораены. При этом особенно страдают теплоэлектроцентрали.

«Энергетики продолжают восстанавливать объекты, которые уже подвергались ударам десятки раз, и обеспечивают свет для жителей Украины», — подчеркнул глава «Укренерго».

