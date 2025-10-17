Володимир Зеленський прибув до Білого дому на зустріч із Дональдом Трампом, відео

Головними темами переговорів Дональда Трампа та Володимира Зеленського будуть постачання американського озброєння та шляхи досягнення припинення вогню.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Слід зауважити, що анонсований початок зустрічі затримався на 30 хвилин.

Переговори заплановані в неформальній обстановці.

Під час переговорів лідери США та України обговорять низку питань. Головними темами переговорів будуть постачання американського озброєння, ракет для ППО та шляхи досягнення припинення вогню.

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомляла, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським планує обговорити можливість переговорів Києва і Москви на рівні лідерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.