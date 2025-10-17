Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом, видео

Главными темами переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского будут поставки американского вооружения и пути достижения прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Следует заметить, что анонсированное начало встречи задержалось на 30 минут.

Переговоры запланированы в неформальной обстановке.

Во время переговоров лидеры США и Украины обсудят ряд вопросов. Главными темами переговоров будут поставки американского вооружения, ракет для ПВО и пути достижения прекращения огня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским планирует обсудить возможность переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров.

